Ступак и Непряева вышли в полуфинал в классическом спринте

Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева смогли выйти в полуфинал соревнований в классическом спринте. Россиянки квалифицировались дальше в своих забегах.
Отметим, что другие представительницы России - Анастасия Фалеева и Наталья Сорина финишировали пятыми в своих забегах.
1/4 финала
Забег 1
Надин Фандрих (Швейцария) – 2.55,47
2. Наталья Непряева (Россия) – 0,04
3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,41
4. Тереза Беранова (Чехия) – 1,96
5. Ане Стенсет (Норвегия) – 5,31
6. Маарет Паюноя (Финляндия) – 8,64
Забег 4
1. Юлия Ступак (Россия) – 2.55,75
2. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 0,22
3. Рози Бренанн (США) – 0,84
4. Луисе Линдстрем (Швеция) – 2,01
5. Анне Кюлленен (Финляндия) – 3,17
6. Лаура Гиммлер (Германия) – 9,86
источник: «Советский спорт»