Ступак и Непряева вышли в полуфинал в классическом спринте

Россиянки Юлия Ступак и Наталья Непряева смогли выйти в полуфинал соревнований в классическом спринте. Россиянки квалифицировались дальше в своих забегах.

Отметим, что другие представительницы России - Анастасия Фалеева и Наталья Сорина финишировали пятыми в своих забегах.

1/4 финала

Забег 1

Надин Фандрих (Швейцария) – 2.55,47

2. Наталья Непряева (Россия) – 0,04

3. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 0,41

4. Тереза Беранова (Чехия) – 1,96

5. Ане Стенсет (Норвегия) – 5,31

6. Маарет Паюноя (Финляндия) – 8,64





Забег 4

1. Юлия Ступак (Россия) – 2.55,75

2. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 0,22

3. Рози Бренанн (США) – 0,84

4. Луисе Линдстрем (Швеция) – 2,01

5. Анне Кюлленен (Финляндия) – 3,17

6. Лаура Гиммлер (Германия) – 9,86