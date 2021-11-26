Валнес и Клебо прошли в полуфинал в классическом спринте, Якимушкин - четвертый в забеге

Норвежцы Эрик Валнес и Йоханнес Клебо преодолели четвертьфинальный забег в классическом спринте, финишировав первым и вторым соответственно.
Россиянин Иван Якимушкин не смог пройти в полуфинал, финишировав на четвертой позиции с отставанием 1,60 секунд.
1/4 финала
Забег 1
1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.34,60
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,81
3. Лаури Маннила (Финляндия) – 1,22
4. Иван Якимушкин (Россия) – 1,60
5. Юусо Хаарала (Финляндия) – 2,86
6. Лудек Селлер (Чехия) – 7,19
источник: «Советский спорт»