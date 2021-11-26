Большунов финишировал третьим в своем забеге и теперь может попасть в полуфинал как лаки-лузер

Россиянин Александр Большунов финишировал на третьей позиции во втором забеге в классическом спринте. Двое других представителей России - Сергей Устюгов и Глеб Ретивых финишировали пятым и четвертым соответственно.
Большунов может попасть в полуфинал по лучшему времени как лаки-лузер. Напрямую в 1/2 вышли Жув и Голберг.
Забег 2
1. Ришар Жув (Франция)
2. Пол Голберг (Норвегия)
3. Александр Большунов (Россия)
4. Сергей Устюгов (Россия)
5. Арон Окре Рюсстад (Норвегия)
6. Глеб Ретивых (Россия)
источник: «Советский спорт»