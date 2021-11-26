Большунов финишировал третьим в своем забеге и теперь может попасть в полуфинал как лаки-лузер

Россиянин Александр Большунов финишировал на третьей позиции во втором забеге в классическом спринте. Двое других представителей России - Сергей Устюгов и Глеб Ретивых финишировали пятым и четвертым соответственно.

Большунов может попасть в полуфинал по лучшему времени как лаки-лузер. Напрямую в 1/2 вышли Жув и Голберг.

Забег 2

1. Ришар Жув (Франция)

2. Пол Голберг (Норвегия)

3. Александр Большунов (Россия)

4. Сергей Устюгов (Россия)

5. Арон Окре Рюсстад (Норвегия)

6. Глеб Ретивых (Россия)