Устюгов - о своем спринте: Самочувствие должно прийти, не знаю, куда оно делось

Россиянин Сергей Устюгов прокомментировал свой результат в 1/4 финала в спринте классическим стилем. Он финишировал на пятой позиции, хотя большую часть дистанции шел среди лидеров.

«Сил не хватило в конце. Рассчитывал на финишную прямую, изначально хотел бежать в замыкающих и на финише выскочить. Но лыжи катили хорошо, я решил проверить себя. Но на выходе с подъема понял, что надо было настраиваться на вторую часть.

Вроде на подъеме смотрелся неплохо, но на выходе меня прямо поставило. Самочувствие должно прийти, не знаю, куда оно делось», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что другие россияне в этом забеге не смогли напрямую пройти в полуфиналы. Большунов стал третьим, а Ретивых четвертым.