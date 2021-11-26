Наталья Непряева - о вылете из полуфинала: Не получается действовать тактически

Россиянка Наталья Непряева рассказала, что помешало ей выйти в финал классического спринта в Руке. Еще одна представительница России - Юлия Ступак закончила свое выступление на стадии 1/2 финала.

«Наконец-то мы начали бегать, а то все пробежки, контрольные. Я очень рада, уверена, что будет интересно», – сказала Ступак.

«К самочувствию претензий нет, я довольна. Но недовольна своей тактикой. Первая гонка, присутствует… не то что несобранность.

Включаться вроде получается в нужное время, но не получается действовать тактически, – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ»

В своем полуфинальном забеге Непряева стала третьей с отставанием +0,87. В финал вышли шведки Хагстрем и Дальквист. В другом полуфинале Ступак финишировала лишь пятой, уступив более четырех секунд.