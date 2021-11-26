Терентьев выиграл классический спринт в Руке, оставив Клебо на второй позиции, Валнес - третий

22-летний российский лыжник Александр Терентьев стал победителем классического спринта в финской Руке, оставив Йоханнеса Клебо на второй позиции, еще один норвежец Эрик Валнес финишировал третьим.
Отметим, что другие представители России выбыли до финала: Большунов, Устюгов и Якимушкин не смогли преодолеть барьер четвертьфинала, а Ретивых выбыл в полуфинале.
1-й этап
Рука, Финляндия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Александр Терентьев (Россия) – 2.31,90
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
3. Эрик Валнес (Норвегия)
4. Ришар Жув (Франция)
5. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
6. Йони Мяки (Финляндия)
источник: «Советский спорт»