Терентьев выиграл классический спринт в Руке, оставив Клебо на второй позиции, Валнес - третий

22-летний российский лыжник Александр Терентьев стал победителем классического спринта в финской Руке, оставив Йоханнеса Клебо на второй позиции, еще один норвежец Эрик Валнес финишировал третьим.

Отметим, что другие представители России выбыли до финала: Большунов, Устюгов и Якимушкин не смогли преодолеть барьер четвертьфинала, а Ретивых выбыл в полуфинале.

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Александр Терентьев (Россия) – 2.31,90

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

3. Эрик Валнес (Норвегия)

4. Ришар Жув (Франция)

5. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

6. Йони Мяки (Финляндия)