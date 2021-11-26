Вяльбе - о золоте Терентьева в спринте: Саня сегодня отобрался на Олимпиаду

22-летний российский лыжник Александр Терентьев по итогам победного спринта завоевал себе путевку на Олимпиаду. Об этом сообщила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Я не знаю, насколько я такое ожидала, но я точно знаю, что это наше будущее. Рада, Саня сегодня отобрался на Олимпийские игры. Да, вот так вот сразу.

Что касается девочек, то, в целом, я бы не говорила, что все так плохо. Обидно, что девочки не попали в финал. Но есть совсем маленькие объективне причины: где-то засуетилитсь как Юля Ступак, Наташка Непряева уперлась во впередстоящих на спуске. По Танюшке Сориной видно, что она еще не та по состоянию. Но это только первый старт», – рассказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Терентьев впервые выиграл классический спринт на Кубках мира. Ранее он участвовал на чемпионате мира по лыжам в 2021 году в немецком Обертсдорфе.

Другие представители России выбыли до финала: Большунов, Устюгов и Якимушкин не смогли преодолеть барьер четвертьфинала, а Ретивых выбыл в полуфинале.