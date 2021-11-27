Александр Панжинский - о золоте Терентьева: Саша, можно сказать, за всю команду отдувался

Серебряный призер Олимпиады 2010 года Александр Панжинский подвел итог классического спринта на первом этапе Кубка мира, в котором Александр Терентьев опередил Клебо в финальном забеге и стал первым.

«Фантастический результат Терентьева, прекрасное начало олимпийского сезона. Саша, можно сказать, за всю команду отдувался: единственный участник финала – и стопроцентный результат.

Устюгов? Та гонка в Муонио не совсем показательна. Две недели назад многие находились под физической загрузкой. Тот же Эрик Валнес тогда был четвертым, сегодня третий. Конкуренция тогда была сильной, но, возможно, эти две недели Устюгов провел не самым лучшим образом», - приводит слова Панжинского «Чемпионат».

Отметим, что Терентьев впервые выиграл классический спринт на Кубках мира. Ранее он участвовал на чемпионате мира по лыжам в 2021 году в немецком Обертсдорфе.

Другие представители России выбыли до финала: Большунов, Устюгов и Якимушкин не смогли преодолеть барьер четвертьфинала, а Ретивых выбыл в полуфинале.