Казакевич вспомнила разговор с Экхофф, которая интересовалась российским лыжником Большуновым

Российская биатлонистка Ирина Казакевич вспомнила разговор с обладательницей Большого хрустального глобуса Тириль Экхофф. Речь шла об Александре Большунове, когда он столкнулся на финишном створе с норвежцем Йоханнесом Клебо на чемпионате мире в марафоне на 50 км. В той гонке Клебо был дисквалифицирован за нарушение правил, а Большунов стал вторым.

«Я сразу вспомнила, как мы сидели на допинг-контроле с Тириль Экхофф. В этот момент как раз шла гонка мужского масс-старта на чемпионате мира. Я смотрела её, и тут Тириль спрашивает: «А ты знаешь Александра Большунова?» Понятно, что я его знала, поэтому у нас завязался разговор.Она обсуждала с кем-то эпизод, когда Клебо и Большунов столкнулись в финишном створе. Я понимала, о чём речь, улыбалась, и вдруг она обращается ко мне: «А что ты думаешь по этому поводу?», - цитирует Казакевич Sport24.

Большунов является двукратным обладателем Большого Хрустального Глобуса по лыжным гонкам. Спортсмен является единственным российским лыжником, кто смог выиграть этот трофей хотя бы один раз.