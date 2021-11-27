Нисканен одержал победу в раздельной гонке, Червоткин - второй, Большунов - третий

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золотую медаль в раздельной гонке на 15 км в финской Руке. Вторым стал россиянин Алексей Червоткин, третим - Александр Большунов.
Отметим, что помимо двух призеров, в первую десятку вошли другие россияне: Сергей Устюгов (5), Илья Семиков (6), Иван Якимушкин (8).
Отметим, что трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо финишировал девятым, проиграв победителю 41 секунду.
Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Мужчины, 15 км.
1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 33.08,6
2. Алексей Червоткин (Россия) – отставание +8,3
3. Александр Большунов (Россия) +14,1
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,2
5. Сергей Устюгов (Россия) +21,1
6. Илья Семиков (Россия) +26,0
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 28,9
8. Иван Якимушкин (Россия) +29,5
9. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 41,7.