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Нисканен одержал победу в раздельной гонке, Червоткин - второй, Большунов - третий

В финской руке завершилась раздельная гонка на 15 км.
Нисканен одержал победу в раздельной гонке, Червоткин - второй, Большунов - третий
27 ноября 2021 14:15
автор: Александр Бойченко
автор фото: Instagram Алексея Червоткина

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золотую медаль в раздельной гонке на 15 км в финской Руке. Вторым стал россиянин Алексей Червоткин, третим - Александр Большунов.

Отметим, что помимо двух призеров, в первую десятку вошли другие россияне: Сергей Устюгов (5), Илья Семиков (6), Иван Якимушкин (8).

Отметим, что трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо финишировал девятым, проиграв победителю 41 секунду.

Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия). Индивидуальная гонка. Мужчины, 15 км.

1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 33.08,6

2. Алексей Червоткин (Россия) – отставание +8,3

3. Александр Большунов (Россия) +14,1

4. Эрик Вальнес (Норвегия) +15,2

5. Сергей Устюгов (Россия) +21,1

6. Илья Семиков (Россия) +26,0

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) + 28,9

8. Иван Якимушкин (Россия) +29,5

9. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 41,7.

источник: «Советский спорт»
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