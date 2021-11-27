Сергей Устюгов - о 5-м месте в «разделке»: Был бы доволен, если бы выиграл

Российский лыжник, двукратный чемпион мира и победитель престижной многодневки «Тур де Ски» в 2017 году Сергей Устюгов прокомментировал результат раздельной гонки на 15 км, где он финишировал на пятой позиции.

«Был бы доволен, если бы выиграл, но все-таки попал в топ-10. Все прекрасненько.

Скорее всего, это лучшая моя классическая «разделка». Борода не мешала, она даже согревает. Все закутанные, заклеенные, а я с бородой.

Сегодня очень классная гонка, атмосферная. В прошлом году я бегал не так часто, зрителей было намного меньше или вообще не было. Сегодня прям настоящий праздник, болельщики кричали, поддерживали. Шума было много, с ума сойти как бежать», – рассказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

28 ноября состоятся две гонки преследования в свободном стиле - у женщин и мужчин. Мужская дисциплина состоится в 14:30 мск.