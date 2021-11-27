Клебо - о проигрыше в 41 секунду в «разделке»: Я был готов к тому, что сильнейшие побегут быстро

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо оценил свою физическую форму по итогам раздельной гонки на 15 км в финской Руке. Норвежец финишировал на девятой позиции с отставанием в более чем 40 секунд от первого места.

«Нет, это был не супердень. Однако 40 секунд не кажутся пугающими

«Я рано устал и стал бегать тяжело. Я был готов к тому, что сильнейшие побегут быстро. Это была моя третья интенсивная тренировка в этом сезоне, поэтому я поеду домой, мне нужно сделать еще несколько таких тренировок», - сказал Клебо TV-2.

28 ноября состоятся две гонки преследования в свободном стиле - у женщин и мужчин. Мужская дисциплина состоится в 14:30 мск.