У победительницы гонки на этапе Кубка мира полностью сгорели штаны

У шведской лыжницы Фриды Карлссон, выигравшей гонку на 10 км в рамках стартового этапа Кубка мира в финской Руке, после финиша сгорели штаны.

«Мои штаны загорелись из-за обогревательного прибора. Я сидела слишком близко к обогревателю, и у меня загорелись штаны. Это было жутко, зато сегодня я «в огне». К счастью, я не поранилась, но штанов у меня уже нет. Полностью сгорели», - приводит слова Карлссон Expressen.

Напомним, шведка преодолела дистанцию быстрее всех. Второе место заняла норвежка Тереза Йохауг. Третьей финишировала представительница Германии Катарина Хеннинг.

Лучшая из россиянок Татьяна Сорина стала восьмой. На следующей строчке расположилась Юлия Ступак. Наталья Непряева заняла 15-е место, Лилия Васильева - 21-е, Яна Кирпиченко - 32-е, Мария Истомина - 40-е и Анастасия Рыгалина - 42-е.