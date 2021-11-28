Начало женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке было перенесено из-за морозов

Пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила о том, что начало женской гонки преследования в рамках первого этапа Кубка мира в Руке было перенесено по причине тяжелых погодных условий.

Отмечается, что организаторы соревнований в Финляндии отложили старт гонки на 13:00 мск из-за сильных морозов. Первоначально спортсменки должны были стартовать в 12:20.

Напомним, что в пасьюте примут участие семь лыжниц, представляющих Россию, а именно Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина.