Вяльбе сообщила, что Волков покинул пост аналитика сборной России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила об уходе Анатолия Волкова с должности аналитика национальной команды.

Отметим, что ранее 32-летний специалист в одном из своих постов в соцсетях в ироничной манере высмеял телеканал «Матч ТВ», который является официальным вещателем Кубка мира в России. Позднее Волков удалил данную публикацию.

– Больше он с командой не работает. Причину я не обсуждаю ни с кем, – цитирует Вяльбе ТАСС.

Напомним, что новый сезон Кубка мира стартовал 26 ноября в финской Руке. Россиянин Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем, а его соотечественники Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места соответственно в гонке на 15 км.