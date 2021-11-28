Мужская сборная Норвегии снялась с гонки преследования на первом этапе Кубка мира из-за мороза

Норвежские лыжники отказались принять участие в гонке преследования в рамках первого этапа Кубка мира в финской Руке. Об этом сообщил тренер национальной команды Эйрик Мир Носсум.

Согласно информации NRK, cпециалист заявил, что данное решение было принято в связи со сложными погодными условиями – температура воздуха в Финляндии опустилась ниже допустимых минус 20 градусов. Таким образом, все спортсмены снялись с соревнований.

Напомним, что в гонке должны были выступить шесть спортсменов, а именно Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Пол Гульберг.

Ранее организаторы Кубка мира в Руке из-за мороза перенесли начало женского пасьюта.