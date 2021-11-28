Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке, Устюгов – 2-й, Мальцев – 3-й

Сегодня, 28 ноября, в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в финской Руке, состоялась мужская гонка преследования на 15 км свободным стилем.

Отметим, что золотую медаль соревнований завоевал россиянин Александр Большунов, показавший на финише результат 35 минут 23,7 секунды. Вторым стал его соотечественник Сергей Устюгов, отставший от лидера на 0,5 секунды. Тройку лучших замкнул еще один представитель России Артем Мальцев (+0,7).

Добавим, что в соревнованиях не приняли участие все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки Ийво Нисканен из Финляндии. Спортсмены снялись с гонки из-за сильного холода.