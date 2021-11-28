Журова объяснила снятие норвежских лыжников астмой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поздравила российских лыжников, который заняли весь пьедестал в гонке преследования, которая проходила в рамках первого этапа Кубка мира в финской Руке, а также высказала свои предположения, почему норвежцы снялись с данной дистанции.

«Ребята молодцы, победили в такой мороз. Удивительно, что норвежцы снялись, у них не менее холодно, чем у нас. У них же астмы! Если эти астмы настоящие, то для здоровья это вредно. Но астма бывает разная, там противопоказания различаются. Они, видимо, не хотели рисковать, а организаторы не пошли навстречу. Если все остальные лыжники пробежали, не вижу никаких проблем для участия. А Сашу Большунова я поздравляю с победой! У него была травма, все переживали за его результат. Он в хорошей форме и насколько я видела, настроен оптимистично», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что гонка, проходила на границе разрешенной температуры (-20 градусов по Цельсию), вторым за Большуновым был Сергей Устюгов, а третьим - Артем Мальцев.