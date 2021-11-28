Йохауг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии, Непряевая - 12-я

В финской Руке завершилась гонка преследования свободным стилем среди женщин.
Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела 10 км за 25:56 секунды.
На 7,8 сек от нее отстала шведка Фрида Карлссон, ставшая второй. Бронзу завоевала еще одна норвежка Хейди Венг (+37,9).
Лучшей среди россиян стала Наталья Непряева, которая была 12-й (+1:26,1). Также в двадцатке лучших финишировала Лилия Васильева (17-е место, +2:09,4).
Добавим, что лидеры российской команды Татьяна Сорина и Юлия Ступак снялись с гонки, которая проходила в морозную погоду.
источник: «Советский спорт»