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Йохауг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии, Непряевая - 12-я

Лыжницы бежали свободным стилем.
28 ноября 2021 16:23
автор: Максим Скороходов

В финской Руке завершилась гонка преследования свободным стилем среди женщин.

Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела 10 км за 25:56 секунды.

На 7,8 сек от нее отстала шведка Фрида Карлссон, ставшая второй. Бронзу завоевала еще одна норвежка Хейди Венг (+37,9).

Лучшей среди россиян стала Наталья Непряева, которая была 12-й (+1:26,1). Также в двадцатке лучших финишировала Лилия Васильева (17-е место, +2:09,4).

Добавим, что лидеры российской команды Татьяна Сорина и Юлия Ступак снялись с гонки, которая проходила в морозную погоду.

источник: «Советский спорт»
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