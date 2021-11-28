Клебо снялся с гонки преследования ради результата на Олимпиаде в Пекине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему снялся с гонки преследования, прошедшей в финской Руке в морозную погоду.

«Уже при тестировании лыж я понял, что ужасно холодно. Уверен, что мое решение верное, если принимать во внимание то, что случится позже этой зимой. Я бы хотел выступить, но это решение правильное», - приводит слова Клебо RT, ссылаясь на TV2.

Добавим, что ни один из членов мужской норвежской команды не стартовал, а победу одержал россиянин Александр Большунов, вторым и третьим стали его соотечественники Сергей Устюгов и Артем Мальцев.