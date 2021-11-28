Рейс-директор FIS поблагодарил лыжников, вышедших на старт гонки преследования

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей высказался о снятии спортсменов с гонки преследования, которая прошла в финской Руке в морозную погоду.

«Каждый сам решает, выходить на трассу или нет. Некоторые не стали этого делать. А другие взяли на себя ответственность и вышли на старт. Хочу поблагодарить их за это. Конечно, я расстроен, что норвежцы решили не участвовать в гонке. Рассчитываю на соревнования между различными странами», - цитирует Миньерея RT, ссылаясь на NRK.

Напомним, что победу одержал россиянин Александр Большунов, вторым и третьим стали его соотечественники Сергей Устюгов и Артем Мальцев.