Федерико Пеллегрино: Устюгов – это спортсмен с запредельным талантом

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением по поводу россиянина Сергея Устюгова.

Отметим, что оба спортсмена проходили подготовку к олимпийскому сезону в группе Маркуса Крамера, занимающего пост тренера российской сборной.

– Сергей очень силен. Это спортсмен с каким-то запредельным талантом, я даже слов не могу подобрать, чтобы передать вам, насколько он силен. На прошлой неделе у нас было несколько гонок, и он хорошо пробежал все. Этот год вполне может стать его годом, – цитирует Пеллегрино «Чемпионат».

Добавим, что Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года, финишировав первым в скиатлоне, а также одержав победу в командном спринте классическим стилем. В рамках первого этапа нынешнего сезона Кубка мира в финской Руке россиянин занял второе место в гонке преследования на 15 км.

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