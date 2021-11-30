Девон Кершоу: Терентьев смял и раздавил Клебо и Валнеса на подъеме – я такого в жизни не видел

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу поделился эмоциями по поводу выступлений россиянина Александра Терентьева в нынешнем сезоне.

Отметим, что по итогам спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка мира в финской Руке 22-летний спортсмен завоевал золотую медаль соревнований, обойдя на финише норвежцев Йоханнеса Клебо и Эрика Валнеса.

– Когда кажется, что лыжным гонкам уже некуда развиваться, мы видим, что сделал Терентьев с Клебо и Валнесом. Он их просто смял и раздавил Эрика и Йоханнеса! Я такого в жизни не видел! Александр – Клебо 2.0 на подъеме. Ему только 22 года – он в первый раз в своей карьере поднялся на подиум на Кубке мира. Вот это заявление! – приводит слова Кершоу FasterSkier.

Добавим, что Терентьев впервые выиграл классический спринт на Кубках мира. Ранее он участвовал на чемпионате мира по лыжам в 2021 году в немецком Обертсдорфе.