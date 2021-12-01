Клебо может сняться с этапа Кубка мира в Лиллехаммере из-за логотипа спонсора на комбинезоне

Трехкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о скандальном конфликте со спонсором норвежской федерации лыжного спорта потоковым сервисом Viaplay.

«Я потратил много времени, выясняя, что в этой ситуации правильно, а что - нет. Я сразу связался с федерацией и сказал, что считаю этот вопрос сложным, потому что он ставит под сомнение нашу независимость», - приводит слова норвежца Adressa.

По словам Йоханнеса, он не намерен использовать логотип спонсора на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Если федерация будет настаивать, то Клебо может сняться с этих соревнований.

По итогам первого этапа Кубка мира в Руке норвежец заработал 119 баллов и расположился на третьей строчке таблицы вслед за россиянами Сергеем Устюговым и действующим обладателем двух Больших глобусов Александром Большуновым. Сборная Норвегии в полном составе отказалась выйти на старт гонки преследования в Руке, сославшись на суровые погодные условия.