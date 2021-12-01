Бородавко - о календаре: Лыжные гонки превращаются в забеги вокруг стадионов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил трассу в Лиллехаммере, где состоится второй этап Кубка мира.

— Здесь не будет запланированного в календаре скиатлона, что думаете по этому поводу?

— Вообще, в календаре ощущается нехватка длинных дистанций. Пятнадцать километров и спринт… перед Олимпиадой будет всего один скиатлон, в Планице, в конце января. Лыжные гонки превращаются в забеги вокруг стадионов! – сказал Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, этап в Лиллехаммере стартует 3 декабря. На нем состоятся спринты, раздельные гонки и эстафеты.