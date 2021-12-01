Бородавко отрицательно относится к возможному снятию Клебо со второго этапа Кубка мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не собирается радоваться возможному снятию Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

Клебо не собирается выступать с логотипом нового спонсора федерации лыжных видов спорта Норвегии и не исключает, что не выйдет на старт.

«Возможное неучастие Клебо в Лиллехаммере – очень плохо для лыжного спорта. Спортсмены, тот же Йоханнес, готовились к соревнованиям, для них это большой праздник, где они могут показать себя. Также это праздник для всех любителей лыжных гонок, которые ждут борьбы и хотят увидеть гонку между лидерами. Сейчас на спринте с огромными надеждами люди ждут, как Терентьев будет смотреться в коньковом ходе с Клебо», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что на первом этапе, который прошел в финской Руке норвежец был вторым в спринте и девятым в индивидуальной гонке.