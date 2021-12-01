Александр Легков: Присутствие Клебо делает гонку престижнее, он лидер лыжного спорта

Александр Легков прокомментировал возможное снятие Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

«Мне без разницы, побежит он или нет, нашим лыжникам будет только на пользу его отсутствие в Лиллехаммере. Но если он будет бежать, с точки зрения конкуренции это красиво. Его присутствие делает гонку престижнее, ведь он лидер мирового лыжного спорта», - приводит слова Легкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на первом этапе, который прошел в финской Руке норвежец был вторым в спринте и девятым в индивидуальной гонке.