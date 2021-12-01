Бородавко - об обвинении россиян в приеме допинга: Пусть покажут терапевтические исключения

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подверг критике тех, кто обвиняет российских спортсменов в приеме допинга.

Добавим, что сам Бородавко отбыл двухлетнюю дисквалификацию от ФЛГР за причастность к допинговым скандалам.

«Мне очень нравятся эти борцы за справедливость. Пусть они сначала напишут, сколько терапевтических исключений у них было во время их стартов.

Я уже высказал свое отношение к допингу, и тогда я не был к нему причастен. Были только потерпевшие, никакого злого умысла. Если эти люди не умеют читать, пусть хотя бы разберутся, а только потом начинают говорить», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Добавим, что ранее канадский лыжник Девон Кершоу на вопрос о допинге в России ответил, что не хотел бы, чтобы Бородавко продолжал работать, однако отметил, что у каждого должен быть второй шанс.