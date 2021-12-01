«Либо его нагнут, либо он не будет бегать с нашивкой». Губерниев - о проблемах Клебо с федерацией

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проблемах трехкратного чемпиона мира по лыжам Йоханнеса Клебо с федерацией лыжного спорта, которая вправе заставить его выступать с нашивкой спонсора на комбинезоне. Ранее спортсмен заявил, что он может отказаться выступать на втором этапе Кубка мира.

«У Йоханнеса Клебо были какие-то спонсорские дела, он был не согласен с решением федерации, вот так его наказывают. Сейчас они будут приходить к одному знаменателю, и всё. Либо его нагнут, или он не будет с ней бегать. Это их внутренние дела. Такие решения, безусловно, влияют на уровень конкуренции соревнований. Ведь если не будет бегать сильнейший лыжник мира, уровень конкуренции рухнет», — сказал Губерниев RT.

По итогам первого этапа Кубка мира в Руке норвежец заработал 119 баллов и расположился на третьей строчке таблицы вслед за россиянами Сергеем Устюговым и действующим обладателем двух Больших глобусов Александром Большуновым. Сборная Норвегии в полном составе отказалась выйти на старт гонки преследования в Руке, сославшись на суровые погодные условия.