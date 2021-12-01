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Завьялов - о возможном снятии Клебо со второго этапа Кубка мира: Это его право

Норвежец отказывается выступать дома из-за нового спонсора.
01 декабря 2021 17:03
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов советует не обращать внимание на возможное снятие норвежца Йоханнеса Клебо с этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

«Это его право — отказаться или не отказаться, что я могу сказать. Значит, какие-то есть причины на это, чтобы отказываться от второго этапа. Может, чего-то не хватает ему. Я не могу за него это решать. Всё равно его снятие ни на что не повлияет. На конкуренцию уж точно. Каким он там был на первом этапе? Шестым? Седьмым? Пока он не конкурент нашим ребятам. Особенно Большунову», - приводит слова Завьялова RT.

Напомним, что на первом этапе, который прошел в финской Руке, Клебо был вторым в спринте и девятым в индивидуальной гонке.

источник: «RT на русском»
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