Завьялов попросил оставить Клебо в покое

Чемпион мира Александр Завьялов попросил оставить норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в покое.

Напомним, что Клебо может сняться с этапа в Лиллехаммере из-за проблем со спонсорами.

«Зачем всю эту тему сейчас раздувать и выводы какие-то делать? У него есть свои мысли, свои недовольства, и это его право — принимать такие решения: будет он бежать, не будет он бежать… Это нормальное явление. Эти норвежцы сами себе на уме, я знаю, что это такое. Так же он в Руке не побежал, побоялся мороза. Поэтому бессмысленно как-то расценивать его поступок: плохой он или хороший. Оставим его в покое», - приводит слова Зaвьялова RT.

На первом этапе, который прошел в финской Руке, норвежец был вторым в спринте и девятым в индивидуальной гонке.