Член президиума ФЛГР - о возможном снятии Клебо с этапа Кубка мира: Надо уважать организаторов

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин считает, что норвежец Йоханнес Клебо поступит неправильно, снявшись с домашнего этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

Напомним, что Клебо не собирается выступать с логотипом нового спонсора федерации лыжных видов спорта Норвегии и не исключает, что не выйдет на старт.

«Клебо пытался аргументировать отказ от эмблемы спонсора своими ценностями и желанием быть независимым… Я думаю, надо уважать организаторов, кто проводит соревнования и в любом случае выполнять их требования. А личные и неличные претензии, правильно, неправильно — другой вопрос. Если ты участвуешь в Кубке мира, чемпионатах мира, Олимпийских играх, нужно проявлять уважение и к правилам, и к организаторам. Ты должен подчиняться их требованиям. А всё остальное — лирика», - приводит слова Крянина RT.

На первом этапе, который прошел в финской Руке, Клебо был вторым в спринте и девятым в индивидуальной гонке.