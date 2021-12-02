Клебо выступит на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Федерация лыжных видов спорта Норвегии объявила о том, что Йоханнес Клебо выступит на втором этапе Кубка мира, который пройдет в Лиллехаммере с 3 по 5 декабря.

Напомним, что лыжник не хотел рекламировать нового спонсора телекомпанию Viaplay.

«Для меня было важно выразить свою независимость в коммерческом партнерстве. Но я принял решение согласиться разместить на форме рекламу Viaplay на время соревнований», - приводит слова Клебо пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Напомним, что на первом этапе, который прошел в финской Руке, Клебо был вторым в спринте и девятым в индивидуальной гонке.