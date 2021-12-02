Большунов, Устюгов и Терентьев вошли в состав сборной России на этап в Лиллехаммере

Опубликован состав сборной России на второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, который состоится с 3 по 5 декабря.

Отметим, что на этом этапе пройдут спринты, раздельные гонки и две эстафеты.

«В спринте стартуют Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анна Грухвина, Христина Мацокина и Лилия Васильева у женщин. В мужском спринте выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко, Сергей Ардашев и Денис Филимонов», - сказал Бородавко. Андрей Ларьков как победитель Континентального кубка гарантировал право выступать на любых дистанциях на первых этапах Кубка мира.

«В субботней разделке по сравнению с гонкой недельной давности в финской Руке в составе мужской команды произошли два изменения. На старт выйдут Денис Спицов и Евгений Белов вместо Александра Бессмертных и Ильи Семикова. В эстафетных гонках, которые пройдут в воскресенье, выступят по две российские команды. Состав будет сформирован позднее по итогам субботних стартов», - добавил тренер.

Добавим, что после первого этапа Кубка мира лидером в мужском зачете идет Александр Большунов, второй - Сергей Устюгов, третий - Йоханнес Клебо. На прошедшем первом этапе Кубка мира норвежская сборная в полном составе отказалась выходить на старт гонки преследования, сославшись на суровые погодные условия.