Нуртуг предположил, что Клебо после олимпийского сезона может уйти из сборной Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-ти кратный чемпион мира норвежец Петтер Нуртуг предположил, что лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо покинет сборную Норвегии после олимпийского сезона.

«После олимпийского сезона Йоханнес уйдет из сборной и будет самостоятельно готовиться к чемпионату мира в Планице», – заявил Нуртуг в своем twitter.

Отметим, что Клебо является двукратным обладателем Большого хрустального глобуса (2017/19, 2018/19) и трехкратным олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018. В нынешнем сезоне норвежец идет на третьей позиции в тотале вслед за россиянами Устюговым и Большуновым.