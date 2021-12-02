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Нуртуг предположил, что Клебо после олимпийского сезона может уйти из сборной Норвегии

С 4 по 20 февраля пройдут зимние Олимпийские игры.
02 декабря 2021 23:21
автор: Александр Бойченко

Двукратный олимпийский чемпион и 13-ти кратный чемпион мира норвежец Петтер Нуртуг предположил, что лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо покинет сборную Норвегии после олимпийского сезона.

«После олимпийского сезона Йоханнес уйдет из сборной и будет самостоятельно готовиться к чемпионату мира в Планице», – заявил Нуртуг в своем twitter.

Отметим, что Клебо является двукратным обладателем Большого хрустального глобуса (2017/19, 2018/19) и трехкратным олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018. В нынешнем сезоне норвежец идет на третьей позиции в тотале вслед за россиянами Устюговым и Большуновым.

источник: Twitter.com
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