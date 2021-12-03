Большунов вышел в полуфинал в своем забеге, Терентьев закончил выступления в четвертьфинале

Александр Большунов пробился в полуфинал спринтерских соревнований свободным стилем, Александр Терентьев финишировал третьим в своем забеге и лишился шансов на попадание в полуфинал.
Отметим, что ранее другой российский спортсмен Сергей Устюгов не попал в стадию 1/2 финала, финишировав четвертым.
Забег 3
Эвен Нортуг (Норвегия) – 2.51,18
2. Александр Большунов (Россия) – 0,18
3. Михал Новак (Чехия) – 0,70
4. Пол Гульберг (Норвегия) – 4,15
5. Густав Берглунд (Швеция) – 14,78
6. Рено Же (Франция) – 1.01,84
Забег 4
1. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 2.53,34
2. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 0,18
3. Александр Терентьев (Россия) – 0,34
4. Хокун Сконес (Норвегия) – 0,88
5. Ниило Мойланен (Финляндия) – 2,17
6. Георг Эрссон (Швеция) – 2,85
источник: «Советский спорт»