Большунов вышел в полуфинал в своем забеге, Терентьев закончил выступления в четвертьфинале

У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31

В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.