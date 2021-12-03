Клебо одержал первую победу в сезоне в спринте, Большунов выбыл в полуфинале

В норвежском Лиллехаммере прошли спринтерские гонки. В мужской дисциплине победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым к финишу приехал его соотечественник Томас Ларсен, третий - француз Ришар Жув.
Отметим, что Александр Большунов не смог пройти барьер полуфинала, в то время как другие трое россиян - Устюгов, Ретивых и Терентьев, остановились на стадии четвертьфинала.
Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.52,48
2. Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) – 0,58
3. Ришар Жув (Франция) – 0,78
4. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 2,98
5. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 4,43
6. Маркус Грате (Швеция) – 20,73
источник: «Советский спорт»