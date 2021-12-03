Клебо прокомментировал свою победу в спринте

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо прокомментировал завоеванное золото на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Очень тяжелая гонка, и вся неделя после предыдущего этапа была непростой. Поэтому очень рад, что сегодня мне удалось победить. Считаю, что новая трасса здесь получилась удачной. Оргкомитет проделал отличную работу», - сказал Клебо после гонки.

В мужской дисциплине победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым к финишу приехал его соотечественник Томас Ларсен, третий - француз Ришар Жув.

Отметим, что Александр Большунов не смог пройти барьер полуфинала, в то время как другие трое россиян - Устюгов, Ретивых и Терентьев, остановились на стадии четвертьфинала.

Добавим, на этом этапе еще состоятся раздельные гонки и эстафеты.