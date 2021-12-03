Бородавко отметил, что Большунов находится не в идеальной форме

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил, что лидер национальной команды Александр Большунов еще не набрал оптимальные кондиции. В коньковом спринте он закончил выступления на стадии полуфинала.

«Саша Большунов старался, у него та же самая проблема – Вуоринен дважды наступил ему на лыжи, два сбоя. Ну и видно, что не было оптимального, хорошего состояния, не было быстроты. По-прежнему видно, что он еще далек от идеальной формы.

Хотелось бы, конечно, завтра подиум. Думаю, много еще будет зависеть от лыж. Вроде бы морозная погода, зимняя, но я не увидел, что у нас лыжи были бы хотя бы как обычно, бывало лучше», – сказал Бородавко «Матч ТВ».

Отметим, что Александр Большунов не смог пройти барьер полуфинала, в то время как другие трое россиян - Устюгов, Ретивых и Терентьев, остановились на стадии четвертьфинала.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере состоятся еще раздельные гонки и эстафеты.