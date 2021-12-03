Клебо вырвался в лидеры общего зачета, потеснив Большунова с первой строчки

Трехкратный олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Йоханнес Клебо на следующий старт выйдет в желтой майке лидера общего зачета Кубка мира. По итогам сегодняшнего спринта он финишировал на первой позиции, а Большунов выбыл в полуфинале.
На втором этапе состоятся еще раздельные гонки и эстафеты.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 234.
2. Александр Большунов (Россия) – 215.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) – 160.
4. Сергей Устюгов (Россия) – 143.
5. Александр Терентьев (Россия) – 141.
6. Ришар Жуве (Франция) — 138.
7. Алексей Червоткин (Россия) – 112.
8. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 103.
9. Ийво Нисканен (Финляндия) – 100.
10. Иван Якимушкин (Россия) – 94.
источник: «Советский спорт»