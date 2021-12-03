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Панжинский - о результатах сборной России: Не стоит делать выводы по одной гонке

Мужская сборная России не смогла побороться за медали в спринте Лиллехаммера.
03 декабря 2021 17:45
автор: Александр Бойченко

Бывший лыжник сборной России и олимпийский призер 2010 года Александр Панжинский оценил выступление национальной команды на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в коньковом спринте.

«Не стоит делать выводов по одной гонке. Так же, как нельзя было делать выводов по первому этапу, что норвежцы слабые, а мы сильные. У разных трасс есть своя специфика и традиции подготовки. Но позиционные ошибки не дали возможности бороться за высокие места.

Специально никто к этим стартам не подводился, после отбора наши были в лучшей форме. Сейчас функционально подсели, но не стоит расстраиваться. Большинство спортсменов делают ставку на февраль. Думаю, что Большунов весь сезон пройдёт ровно с пиком на Олимпиаду», — сказал Панжинский «Чемпионату».

Отметим, что в мужском виде Александр Большунов не смог пройти барьер полуфинала, в то время как другие трое россиян - Устюгов, Ретивых и Терентьев, остановились на стадии четвертьфинала.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере состоятся еще раздельные гонки и эстафеты.

источник: Чемпионат.com
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