Журналист Норвегии: Астма - самое распространенное объяснение у русских, почему норвежцы доминируют

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал на сайте статью, в которой рассказал об отношении России к терапевтическим исключениям в сборной Норвегии.

Сетер рассказал, что астма - наиболее частое объяснение доминирования норвежцев в лыжном спорте в России за последнее десятилетие. Он отметил, что на последнем чемпионате мира в Оберстдорфе в Норвегии не было ни одного лыжника с разрешением на ТИ. В текущем сезоне тоже. Дозы, необходимые норвежским спортсменам для лечения астмы, намного ниже международных стандартов для ТИ. Но для россиян это не наука, а пропаганда», - написал Сетер на сайте dagbladet.