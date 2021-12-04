Крюгер выиграл раздельную гонку в Лиллехаммере, Клебо и Большунов - вне ТОП-10

Норвежский спортсмен Симен Крюгер одержал победу в раздельной коньковой гонке на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Вторым к финишу пришел Ханс Холунн (+1.6 отставание), третьим - Мартин Ниенге (+17.5). Российский лыжник Алексей Червоткин показал четвертое время (+21).
Отметим, что лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо финишировал 12-м и проиграл победителю 39 секунд. Александр Большунов остался на 14-й позиции с отставанием в 44 секунды.
Другие российские лыжники финишировали ниже первой десятки: Денис Спицов - 13-й (+43 секунд), Иван Якимушкин - 15-й (+47), Артем Мальцев - 21-й (+1.03), Андрей Ларьков - 22-й (+1.06), Сергей Устюгов - 24-й (+1.08), Евгений Белов - 37-й (+1.35)
Кубок мира по лыжным гонкам
Лиллехаммер (Норвегия)
Мужчины (15 км, свободный стиль, раздельный старт)
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 32.26,2
2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1,6
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 17,5