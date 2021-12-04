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Александр Большунов: По состоянию я мог бороться даже за победу, но лыжи были плохими

Большунов в итоге занял 14-е место.
04 декабря 2021 13:45
автор: Александр Бойченко

Лидер сборной России Александр Большунов рассказал, что помешало ему побороться за победу в коньковой разделке на 15 км.

«Все складывалось неплохо. Но когда стартанул, понимал, что лыжи – не те, на которых можно выигрывать. И с каждым кругом они ехали хуже. На последнем спуске понимал и видел, что начинаю без палок работать раньше, чем ребята до меня.

Я понимал, что по состоянию мог бороться за тройку, даже, думаю, за победу. Но лыжи не дали этого сделать. Работал один, первые два круга еще мог держать скорость, но потом вроде в подъем иду нормально, но после спуска по 10 секунд ловил – это очень много», - передает слова Большунова «Матч ТВ».

Норвежский спортсмен Симен Крюгер одержал победу в раздельной коньковой гонке на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Вторым к финишу пришел Ханс Холунн (+1.6 отставание), третьим - Мартин Ниенге (+17.5). Российский лыжник Алексей Червоткин показал четвертое время (+21).

Отметим, что лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо финишировал 12-м и проиграл победителю 39 секунд. Александр Большунов остался на 14-й позиции с отставанием в 44 секунды.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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