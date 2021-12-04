Сергей Крянин: Уже в Давосе ситуация с медалями может улучшиться

Член президиума федерации лыжных гонок России Сергей Крянин рассказал о неудачном выступлении российских лыжников на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в раздельной коньковой гонке на 15 км.

«Разочарования я, конечно, после этой гонки не испытываю, - сказал Крянин. Допускаю, что наши лыжники продолжают отходить после большого объема физических нагрузок, которые давались во время последних тренировочных сборов. Нельзя исключать, что наши сервисеры не совсем угадали со смазкой, потому что практически все кучно промахнулись мимо первой десятки».

Есть время что-то исправить, и уже в Давосе ситуация может улучшиться», - передает слова Крянина ТАСС.

Отметим, что лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо финишировал 12-м и проиграл победителю 39 секунд. Александр Большунов остался на 14-й позиции с отставанием в 44 секунды.

Другие российские лыжники финишировали ниже первой десятки: Денис Спицов - 13-й (+43 секунд), Иван Якимушкин - 15-й (+47), Артем Мальцев - 21-й (+1.03), Андрей Ларьков - 22-й (+1.06), Сергей Устюгов - 24-й (+1.08), Евгений Белов - 37-й (+1.35)