Карлссон в финишном створе опередила Йохауг, Непряева - пятая

Шведская лыжница Фрида Карлссон одержала победу в десятикилометровой коньковой гонке на второй этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Второй финишировала норвежка Тереза Йохауг, которая проиграла победителю лишь в финишной створе. Третьей стала американка Рози Бреннан (+11.3)
Первой из россиянок стала Наталья Непряева, закончившая гонку на пятой позиции с отставанием в 28 секунд. На восьмом месте разместилась Татьяна Сорина (+35 секунд).
Кубок мира по лыжным гонкам
Лиллехаммер (Норвегия)
Женщины
10 км, свободный стиль, раздельный старт
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 26.58,4
2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 0,3
3. Рози Бреннан (США) – 11,3
4. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 16,0
5. Наталья Непряева (Россия) – 28,5
6. Тириль Венг (Норвегия) – 30,1
7. Эбба Андерссон (Швеция) – 33,0
8. Татьяна Сорина (Россия) – 35,8
9. Хайди Венг (Норвегия) – 39,6
10. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 41,3