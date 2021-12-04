«Я разочарован». Губерниев прокомментировал неудачи российских лыжников в Лиллехаммере

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что только двое российских лыжников способны бороться за призы - это Александр Большунов и Алексей Червоткин.

«У лыжников потенциал невероятный совершенно. Большунов на Олимпиаде будет в порядке. Я еще надеюсь на Червоткина. А остальные что? В спринте мы остались без финала, сегодня без призов, это странно. Понятное дело, что Олимпиада еще не пришла, но за голову уже начинаешь хвататься. Я разочарован», - рассказал Губерниев РИА Новости.

Отметим, что лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо финишировал 12-м и проиграл победителю 39 секунд. Александр Большунов остался на 14-й позиции с отставанием в 44 секунды.

Другие российские лыжники финишировали ниже первой десятки: Денис Спицов - 13-й (+43 секунд), Иван Якимушкин - 15-й (+47), Артем Мальцев - 21-й (+1.03), Андрей Ларьков - 22-й (+1.06), Сергей Устюгов - 24-й (+1.08), Евгений Белов - 37-й (+1.35)