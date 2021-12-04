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Йохауг - о конфликте с Сориной: Она все время ездила мне по палкам

Инцидент между лыжницами был исчерпан после финиша
04 декабря 2021 18:37
автор: Александр Шульгин

Норвежская лыжница Тереза Йохауг раскритиковала поведение россиянки Татьяны Сориной во время индивидуальной гонки в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере.

«Она все время ездила мне по палкам, несколько раз их цепляла. Это раздражает и ведет к потере ритма. Держаться у кого-то за спиной - это нормально, но в таком случае ты должна дать немного места и не цеплять палки той, за кем бежишь. Знаю, что она делала это не специально, но ведь нельзя бежать по палкам впереди бегущего. Так не делается. Говорить с ней после гонки не буду - я сказала достаточно во время гонки», - цитирует Йохауг Nettavisen.

Напомним, после финиша Сорина извинилась перед Йохауг. Та приняла извинения.

Норвежка заняла второе место, уступив 0,3 секунды представительнице Швеции Фриде Карлсон. Сорина финишировала восьмой, став лучшей из россиянок.

источник: Nettavisen
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