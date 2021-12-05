Мужская сборная России заняла второе место в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира

Сегодня, 5 декабря, завершилась мужская смешанная эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Лиллехамере.

Отметим, что золотую медаль завоевала сборная Норвегии, показавшая результат 1 час 14 минут 58,17 секунд. Норвежскую команду представили Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер и Йоханнес Клебо. Вторыми стали российские лыжники в составе Александра Терентьева, Ильи Семикова, Артема Мальцева и Сергея Устюгова, уступившие лидерам 0,2 секунды. Тройку лучших замкнула вторая команда из Норвегии (+1,4).

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

Смешанная эстафета

1. Норвегия-1 (Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Йоханнес Клебо) – 1:14.58,17

2. Россия-2 (Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев, Сергей Устюгов) – отставание +0,2 секунды

3. Норвегия-2 (Пол Голберг, Мартин Нюэнгет, Ханс Холунд, Харальд Амундсен) – + 1,2

4. Россия-1 (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) – +1,4.