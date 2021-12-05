Женская сборная России завоевала золотую медаль в смешанной эстафете на втором этапе Кубка мира

Сборная России заняла первое место в женской смешанной эстафете в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Лиллехаммере.

Отметим, что россиянки финишировали с результатом 54 минуты 40,6 секунды. Команду представили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебро соревнований завоевали представительницы Швеции, проигравшие лидерам 1,1 секунды. Тройку лучших замкнула лыжницы из Норвегии (+1,2).

Добавим, что другая российская команда заняла восьмое место. В ее составе выступали Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Женщина

Смешанная эстафета

1. Россия-1 (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) – 54.40,6

2. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Моа Ольссон) – отставание 1,1 секунды

3. Норвегия-1 (Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхолм) +1,2.